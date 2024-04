Dirigente do Flamengo, Marcos Braz detalha bastidores da rotina de Gabigol e revela opinião forte sobre punição

Marcos Braz acredita em reversão da punição de Gabigol junto ao CAS (Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz comentou sobre a rotina de Gabigol desde a punição por conta de uma tentativa de fraude em exame antidoping. O VP de Futebol também afirmou acreditar em uma reversão da sanção.

- É um ídolo do clube, é um jogador que tem contrato em vigência. Ele está se cuidado, está, dentro do possível, bem preparado e vai superar isso. Na hora que tiver o resultado do CAS, que eu acredito na reversão do quadro, pois tenho certeza que foram acima do tom, acima do limite que deviam ter ido. Teve teste de sangue e de urina que não apresentaram nada. Terá essa correção para que ele possa estar com a gente no dia a dia.

Braz também abriu o jogo sobre como está a cabeça do camisa 10 do Rubro-Negro diante desse período longe do Ninho do Urubu. O dirigente acredita na maturidade do atleta para superar essa fase ruim na carreira.

- Ele está muito tranquilo dentro do possível. Eu falo dentro do possível, porque o quadro não é normal. Mas já não é garoto. Tem cara de garoto, mas é cascudo e vai saber sair dessa.

O Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS) para reverter a punição de Gabigol. Nesse momento, o jogador está proibido de jogar futebol profissionalmente até abril de 2025.

Gabigol está proibido até de treinar no Ninho do Urubu (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)