O empate em 1 a 1 do Flamengo com o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque, evidenciou mais uma vez a força do elenco rubro-negro. O gol foi construído por jogadores que saíram do banco de reservas. Éverton Ribeiro cruzou e Arrascaeta marcou de cabeça para garantir um ponto ao time.