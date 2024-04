Flamengo anuncia contratação de Carlinhos, destaque do Campeonato Carioca

Flamengo anunciou contratação de Carlinhos, que assinou contrato até dezembro de 2026 (Marcelo Cortes /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou a contratação do atacante Carlinhos, que assinou um vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2026. O jogador pertencia ao Nova Iguaçu e foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca com oito gols marcados.

O centroavante chega para compor o elenco comandado por Tite e ser um reserva imediato para Pedro. O atleta ocupa uma lacuna deixada por Gabigol, que está suspenso por uma tentativa de fraude em exame antidoping e pode fica fora dos gramados até abril de 2025.

Nesse temporada, Carlinhos não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil, uma vez que já jogou na competição pelo Nova Iguaçu. Além disso, o atacante só pode representar o Rubro-Negro na Libertadores a partir da fase de oitavas de final.

Com isso, o centroavante fará parte do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro, que se inicia no próximo fim de semana. A equipe de Tite estreia fora de casa diante do Atlético-GO, onde o novo reforço pode fazer seu primeiro jogo com o novo time.

Carlinhos recebeu a camisa do Flamengo das mãos de Bruno Spindel (MarceloCortes/CRF)