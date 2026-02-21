No Flamengo, Jorginho deve seguir de fora diante do Madureira

Sem jogar desde o início do mês, quando sentiu a coxa esquerda na decisão da Supercopa Rei diante do Corinthians, o volante Jorginho deve ficar mais uma vez de fora de uma partida pelo Flamengo neste domingo (22). A equipe rubro-negra encara o Madureira a partir das 20h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Carioca.

A recuperação de Jorginho é tida como satisfatória pelo Flamengo. Há até mesmo a expectativa de que ele possa ser relacionado para o jogo com o Madureira, mas o mais provável é que ele siga de fora e foque em estar em plenas condições para o jogo decisivo com o Lanús na quinta-feira (26), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

Jorginho reclamou de dores musculares logo após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Corinthians, no início do mês. O volante passou por exames de imagem na semana seguinte, que constataram lesão no posterior da coxa esquerda. Na ocasião, o clube não deu previsão de retorno.

Flamengo deve poupar outros titulares além de Jorginho

Neste domingo, o técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares diante do Madureira. A derrota por 1 a 0 para o Lanús na quinta-feira, somada à sequência de jogos neste início de temporada, faz com que a comissão técnica opte pela cautela.

A tendência é de que os zagueiros Léo Pereira e Leo Ortiz, os laterais Varella e Alex Sandro, e o capitão Arrascaeta fiquem no banco. No gol, Rossi também deve ceder lugar a Andrew.

A provável escalação do Flamengo para o jogo com o Madureira tem Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).