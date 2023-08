Além de David Luiz, o Flamengo também não pode contar com Guillermo Varela. O lateral-direito se lesionou no jogo contra o Grêmio, válido pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. O uruguaio está com lesão no ligamento colateral medial e capsula articar do joelho direito. Ou seja, dois defensores do Rubro-Negro estão no departamento médico.