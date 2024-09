Corinthians x Flamengo; confira o retrospecto do confronto

Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 06:00 • São Paulo

O Corinthians recebe o Flamengo neste domingo (1), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Quem é o mais vitorioso no duelo? Veja com o Lance! o retrospecto entre os clubes!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes já se enfrentaram 151 vezes no total. O Timão conquistou a vitória em 55 delas e o Rubro-Negro venceu 63 vezes o rival, além de 33 empates. O último confronto aconteceu em maio de 2024, quando o Flamengo marcou 2x0, com gols de Pedro e Lorran.

Corinthians e Flamengo se enfrentam pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Corinthians ocupa o 18° lugar na tabela, com 22 pontos acumulados. Nos últimos quatro jogos, o Timão somou duas vitórias, um empate e uma derrota. O técnico, Ramon Diaz, tem como desfalques para o confronto Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios.

O Flamengo, por sua vez, é o quarto colocado na tabela, com 44 pontos. Nos últimos quatro jogos, venceu dois e perdeu os outros dois. Comandados por Tite, o Rubro-Negro tem seis desfalques: Gabigol, Arrascaeta, De la Cruz, Michael, Cebolinha e Viña.