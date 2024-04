Jogadores do Flamengo comemoram a vitória contra o Palestino. (







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo encara o Bolívar, nesta quarta (24), na missão de vencer fora de casa pela Libertadores, para não igualar pior retrospecto como visitante na competição, além de buscar melhorar seu histórico jogando na altitude. Se vencer, o rubro-negro ultrapassa o rival e assume a liderança do Grupo E.

Jogando como visitante, o atual jejum é composto por 5 partidas, incluindo: pela fase de grupos do ano passado, a derrota por 2x1, em Quito, para o Aucas (2x1), os empates com Ñublense e Racing, respectivamente no Chile e na Argentina (os dois por 1x1), a derrota e consequente eliminação para o Olimpia por 3x1, nas oitavas de final e já em 2024, o empate por 1x1 com o Millonarios.

Se não vencer, o time da Gávea vai igualar a sequência de 6 jogos, entre as Libertadores de 2012 e 2014, quando ficou 6 jogos sem trazer os 3 pontos de fora do Rio. Com times ainda limitados e sem os favoritismos dos últimos anos, o rubro-negro perdeu para Real Potosí, da Bolívia na altitude, pela pré-Libertadores. Já na fase de grupos, empatou com Lanús (1x1) e foi derrotado por Olimpia e Emelec (ambos por 3x2), sendo eliminado ainda nesta fase.

Além disso, o Flamengo terá outro desafio para vencer contra o Bolívar, talvez o maior de todos: a altitude! Pela Libertadores, o time atuou seis vezes acima dos 3 mil metros nível do mar e o retrospecto não é dos melhores, embora venha melhorando. Quatro derrotas, um empate e uma única vitória, na histórica campanha de 2019, justo no seu último jogo "nas alturas", contra o San José, em Oruro, na Bolívia, o time de Jorge Jesus triunfou por 1x0.



Histórico do Flamengo jogando acima dos 3.000 metros de altitude, pela Libertadores:

1983 – Bolívar 3 x 1 Flamengo, em La Paz (3.640 metros acima do nível do mar)

2007 – Real Potosí 2 x 2 Flamengo, em Potosí (4.090 metros acima do nível do mar)

2008 – Cienciano 3 x 0 Flamengo, em Cusco (3.360 metros acima no nível do mar)

2012 – Real Potosí 2 x 1 Flamengo, em Potosí (4.090 metros acima do nível do mar)

2014 – Bolívar 1 x 0 Flamengo, em La Paz (3.640 metros acima do nível do mar)

2019 – San José 0 x 1 Flamengo, em Oruro (3.700 metros acima do nível do mar)

Tite adota esquema especial para minimizar efeitos da altitude. (Foto: Raul Arboleda / AFP)

Para este jogo, Tite irá seguir o mesmo esquema que adotou pela Eliminatórias em que dirigiu a Seleção Brasileira contra a Bolívia, com a delegação rubro-negra subindo para La Paz apenas algumas horas do confronto e minimizar os efeitos da altitude.