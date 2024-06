Como julgamento adiado muda a situação da Gabigol, do Flamengo; saiba próximos passos

(Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O julgamento de Gabigol, que seria realizado nesta sexta-feira (7), foi adiado. Punido por fraude no antidoping, o atacante do Flamengo pode atuar, mas o adiamento pode ser determinante para seu futuro no Ninho do Urubu. Até o momento, ainda não há definição de data para a decisão do mérito.

Motivos do adiamento

O julgamento não aconteceu por um pedido da União Federal, que diz não ter sido notificada. Por conta disso, não enviou um árbitro.

Informamos que a audiência no caso CAS 2024/A/10473 Gabriel Barbosa Almeida v. União & ABCD foi adiada.

Uma vez fixada a nova data, ela será publicada na lista de audiências do site do CAS. — Atenciosamente.

Renovação pode ficar emperrada

Sem data para acontecer, é possível que a audiência não seja realizada em 2024. Portanto, Gabigol pode ficar sem clube em dezembro, quando expira seu contrato com o Flamengo. A direção do Rubro-Negro já afirmou só discutir a renovação quando o tema for resolvido.

Futuro de Gabigol

No julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS), Gabigol tem duas opções: ser absolvido em definitivo das acusações ou cumprir a pena prevista pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), que sentenciou o atacante a dois anos de suspensão.

Vale lembrar que a punição começou a valer na data do exame, realizado no dia 8 de abril de 2023. Portanto, caso a pena seja mantida, Gabigol só poderá retornar aos gramados em abril de 2025.

(Marcelo Cortes/CRF)