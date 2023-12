Ainda em relação a uma possível candidatura de Bandeira de Mello, cabe relembrar que a situação tentou aprovar uma emenda que impedisse a participação de pessoas com cargos eletivos na votação presidencial do Flamengo. A proposta foi votada em reunião do Conselho Deliberativo do clube, no dia 14 de setembro. No entanto, o assunto gerou confusão generalizada nos bastidores e, dias depois do ocorrido, o presidente do CoDe, Antonio Alcides, informou que a emenda havia sido suspensa e retirada da pauta.