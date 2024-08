Com desfalque de Pedro e Gabigol, quais são as opções para o ataque do Flamengo?

Atacantes tiveram lesões diagnosticadas e estão fora da decisão das oitavas de final da Libertadores (Fotos: Marcelo Cortes e Gilvan de Souza / Flamengo)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O Flamengo vive crise e falta de opções no elenco para o ataque. Após realizarem exames médicos, nesta tarde de sexta-feira (16), Pedro e Gabigol tiveram lesões diagnosticadas e estão fora da decisão no jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar. Por conta disso, saiba quais são as opções do técnico Tite para o ataque.

Os dois atacantes rubro-negros se queixaram durante a última partida contra o Bolívar, na quinta-feira (15), e precisaram sair de campo. A lesão de Pedro foi localizada no músculo posterior da coxa esquerda e terá o prazo para recuperação de duas a três semanas. Gabigol, por sua vez, teve a contusão no posterior da coxa direita e será desfalque por um mês.

Veja as opções para o ataque do Flamengo

CARLINHOS

A opção mais clara para ocupar a posição de 'camisa 9' do Flamengo é Carlinhos. Cria do Corinthians, o atacante de 27 anos chamou atenção do Flamengo ao se tornar um dos destaques e o vice-artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, com oito gols.

O jogador, desde que deixou a Laranja Mecânica, recebeu poucas oportunidades como titular da equipe de Tite: ele foi titular pela segunda vez contra o Atlético-MG, marcou seu primeiro gol desde fevereiro, quando ainda defendia o Nova Iguaçu, depois de cinco meses no novo clube.

Carlinhos marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Porém, Carlinhos encontrava pouco espaço para entrar em campo, e uma lesão o deixou afastado dos gramados por grande parte do mês de junho. No entanto, o centroavante havia tornado-se opção imediata para Pedro, enquanto Gabigol não era relacionado, devido a indefinição de sua permanência no clube ou não.

BRUNO HENRIQUE

Historicamente, Bruno Henrique é sido um jogador versátil, que atua tanto pelos lados, quanto centralizado no ataque. Sua capacidade de acelerar o jogo e criar oportunidades em espaços reduzidos é um trunfo que o Flamengo pode explorar agora, mais do que nunca.

Com Pedro e Gabigol fora de combate, o time precisa de uma solução rápida e eficaz, e a adaptação do ídolo rubro-negro - que retorna de lesão - para a posição de centroavante pode ser a chave para superar esse desafio.

Vale lembrar que o camisa 27 já atuou nessa posição com Tite. Apesar de jogar pelo lado esquerdo como posição de ofício, na partida entre Millonarios e Flamengo no dia 2 de abril, na estreia da equipe na Libertadores, o atacante iniciou em campo como ponta-direita e depois se tornou centroavante no segundo tempo.

Bruno Henrique é um dos maiores artilheiros do século do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Vou priorizar a minha posição que é a ponta-esquerda. É onde eu sempre joguei e consigo me adaptar melhor. O Tite conversou comigo no ano passado e disse que poderia me usar de 9 também ou junto com algum centroavante. Dependendo do jogo. Mas eu priorizo a minha posição - disse Bruno Henrique, no começo de 2024.

Apesar dos ajustes e o desafio, a integração de Bruno Henrique ao papel de centroavante também abre espaço para outras possibilidades estratégicas. O clube carioca pode utilizar essa mudança para explorar novos esquemas táticos e testar a flexibilidade do elenco.

WELITON

Garoto do Ninho e um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, Weliton chama atenção no Flamengo. O atacante de 19 anos foi um dos artilheiros da Copinha, com seis gols. Antes de chegar a Gávea, o jogador ganhou notoriedade pelos números na temporada de 2022. Com a camisa do Juventude, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho sub-20 com 11 gols marcados em 11 partidas.

Ao ser emprestado e ter mostrado bom desempenho na Copinha, Weliton despertou o interesse até mesmo da comissão técnica do técnico Tite, que teria pedido para a direção estender o prazo do empréstimo junto ao clube de Caxias do Sul.

Weliton na comemoração de um dos gols marcados na Copinha (Foto: Divulgação / Flamengo)

O garoto, que tinha contrato até janeiro deste ano, teve vínculo prorrogado por mais seis meses, com opção de compra.

Weliton parou de ser relacionado aos jogos da equipe principal, e recentemente voltou a integrar as categorias de base do clube rubro-negro. Porém, com a falta de um reforço ofensivo, o jogador deve ser uma das opções para o ataque do Flamengo.