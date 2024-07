Paquetá x Claudinho: confira números e compare os alvos do Flamengo

Lucas Paquetá e Claudinho interessam ao Flamengo (Fotos: Divulgação / West Ham e Zenit)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 14:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo parece adotar postura agressiva nesta janela de transferências e tem interesse nas contratações de Lucas Paquetá, do West Ham, e Claudinho, do Zenit. No entanto, ambas negociações demandam alto investimento financeiro para jogadores de posições similares, e a probabilidade dos dois jogadores acertarem ao mesmo tempo com o Rubro-Negro não parece favorável.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Assim, o Lance! reuniu números dos alvos do Fla e comparou o desempenho de Paquetá e Claudinho, tanto nas últimas temporadas quanto no futebol brasileiro. Afinal, qual dos meio-campistas seria a melhor contratação para o Flamengo e o que eles têm a contribuir na equipe?

Estatísticas de Paquetá e Claudinho

Lucas Paquetá é o principal jogador do West Ham, da Inglaterra há pelo menos duas temporadas. Neste recorte, o camisa 10 entrou em campo por clube e Seleção em 86 oportunidades, contribuindo com 13 gols e 14 assistências e tendo uma participação direta a cada 244 minutos. O meio-campista também foi importante defensivamente, acumulando 193 desarmes, e é o sétimo em duelos ganhos de toda Premier League desde 2022-23 com 392.

Pelo Flamengo, Paquetá fez sua estreia como profissional em 2016, mas só foi ganhar espaço no time principal no ano seguinte. Ao total, foram 95 partidas pelo Rubro-Negro, com 18 gols e sete assistências, além de 102 passes decisivos e 191 desarmes antes de deixar o clube rumo ao Milan, da Itália, aos 22 anos.

Paquetá, alvo do Flamengo, em ação pelo West Ham (Foto: Ben Stansall / AFP)

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Por sua vez, Claudinho também é o principal jogador de sua equipe, o Zenit, da Rússia. Nas últimas duas temporadas, o meia atuou em 71 jogos, somando 10 gols e 20 assistências e tendo uma participação direta a cada 170 minutos. É menos relevante na fase defensiva, com 104 desarmes no período, mas os 146 passes decisivos são prova de sua importância na criação de jogadas.

Antes de se transferir ao clube russo, Claudinho se destacou pelo Red Bull Bragantino, sendo artilheiro, revelação e eleito melhor jogador do Brasileirão de 2020. Em sua passagem pelo Massa Bruta, o jogador acumulou 129 partidas, 32 gols marcados e 23 assistências, além de incríveis 348 passes decisivos.

Alvo do Flamengo, Claudinho celebra gol pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

MAIS FLAMENGO