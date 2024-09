Cativas, shows e ‘quartos de hotéis’… Conheça detalhes do projeto do estádio do Flamengo

Novo estádio do Flamengo terá venda de cadeiras cativas e "quartos de hotel" no complexo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo estádio do Flamengo está começando a ganhar uma cara através dos projetos que são divulgados em relação a casa do Rubro-Negro. Em entrevista ao "ge", Marcos Bodin, vice-presidente de Patrimônio do clube, divulgou alguns dos objetivos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O dirigente explicou sobre a possibilidade de realização de shows no estádio que ficará na região do Gasômetro. Além disso, o cartola explicou sobre a possibilidade da existência de cadeiras cativas, assim como no Maracanã, e até um espaço com quartos para jogadores e visitantes.

- Existe hoje uma hipótese de fazer alguns quartos dentro do estádio para a apresentação dos jogadores. O jogador já se apresenta direto lá no dia do jogo. O Tottenham é assim. (Jogador) Vai estar mais descansado, mais ligado no jogo. E não é apenas o quarto quando você pensa em apresentação. Tem que ter parte da fisioterapia, academia, refeitório... Isso cabe no terreno. Aí durante a semana a gente aluga os quartos. Imagina quanto não vale dormir na concentração do Flamengo.

Complexo do estádio do Flamengo terá "quartos de hotel" (Foto: Reprodução)

Atualmente, os jogadores do elenco dormem no Ninho do Urubu em dia de concentração de partidas específicas, mas o Centro de Treinamento fica a 44km da região do Maracanã. Com isso, o clube conseguirá ter seus jogadores descansados e lucrar com os aluguéis dos quartos.

Outro tema central é a questão da realização de shows no novo estádio, como ocorre no Nilton Santos e, eventualmente, no Maracanã. No entanto, Bodin afirmou que não existe a possibilidade de eventos dentro do local visando manter a qualidade do campo, que será de grama natural.

- A grama do novo estádio é intocável, que é o que o futebol quer. O objetivo é ter ganhos esportivos. Quanto melhor a grama, melhor para nós. Na frente do estádio o terreno é todo murado, você tem um espaço que a gente define como praça. Aí sim você vai ter em dia de jogos com as pessoas podendo chegar antes e frequentar aquele clima bem antes do jogo. E em jogos fora do Rio você pode ter Fan Fest. Essa praça comporta vários shows nacionais. A gente tem no termo de referência projetos culturais, fazer show de artistas nacionais para 10 a 15 mil pessoas vai ter muito, mas de fora da grama. Não pense em show para 500 mil pessoas lá dentro porque não é o objetivo.

O Flamengo tem previsão para concluir as obras e estar apto para a equipe jogar em novembro de 2029, segundo o presidente Rodolfo Landim. A expectativa é de que a construção tenha início em 2025.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE BODIN SOBRE O ESTÁDIO DO FLAMENGO:

CADEIRAS CATIVAS

- Vamos vender as cadeiras cativas, a gente ainda está vendo valor. Tem um coordenador (banco) de emissão de cativas.

NAMING RIGHTS

- O estádio traz algumas coisas com ele. Traz o potencial construtivo, que é o dinheiro carimbado para o estádio. Se eu quiser fazer outras coisas com ele, não acontece. Sobre toda essa parte de naming rights, acho que no Flamengo é mais do que naming rights. É (fazer) uma associação com o maior (clube) do mundo, é um dinheiro significativo. Hoje você tem os setores Norte, Sul, Leste e Oeste. Você pode ter setores com nome vinculados a empresas (em relação aos sector rights).