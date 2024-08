Caixa deve desistir de acionar a Justiça por estádio do Flamengo no Gasômetro

Flamengo tem projeto para estádio na região do Gasômetro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 06:05 • Rio de Janeiro

A Caixa Econômica Federal deverá desistir da ação judicial contra a desapropriação do terreno do Gasômetro, na região central do Rio. O local foi desapropriado pela prefeitura e arrematado pelo Flamengo no fim de julho. O clube rubro-negro pretende construir seu estádio no local.

O modo como a área foi desapropriada e os valores envolvidos levaram o banco estatal a contestar o negócio na Justiça. O terreno no Gasômetro pertencia a um fundo de investimentos administrado pela Caixa, cujos recursos eram oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Flamengo pagou R$ 138,2 milhões no leilão, valor bem abaixo do avaliado pelo banco para o terreno.

Agora, segundo informações do jornal O Globo, a Caixa deve desistir de acionar a Justiça. Isso porque, nos bastidores, há uma negociação em curso para que o clube da Gávea pague cerca de R$ 90 milhões adicionais ao banco.

O acordo está sendo costurado em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura do Rio. Esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes se reuniram em Brasília para debater o assunto. Ministros de estado e representantes da Caixa também estiveram na reunião.

A expectativa é de que um acordo sobre o tema aconteça nas próximas semanas. Enquanto isso, ações judiciais sobre o tema ficarão suspensas.

Flamengo tem planos de construir estádio próprio no Gasômetro (Foto: Reprodução)