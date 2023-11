Por sua vez, o Flamengo foi multado em R$ 4 mil por atraso de quatro minutos na volta para o segundo tempo (infração ao artigo 206) e em R$ 50 mil pelo arremesso de copos e assentos (artigo 213-III) no gramado do Mané Garrincha. A partida contra o Santos aconteceu no último dia 1º de novembro, com vitória do Peixe por 2 a 1.