Bruno Henrique denuncia agressão de jogador do Botafogo: ‘Tomei um soco pelas costas’

Bruno Henrique lamenta derrota para o Botafogo no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a goleada de 4 a 1 sofrida pelo Flamengo no domingo (18), para o Botafogo, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão, os ânimos se afloraram e houve um princípio de confusão entre os jogadores ainda no gramado. Segundo o atacante rubro-negro Bruno Henrique, o goleiro Gatito Fernández, que estava no banco de reservas do Glorioso, lhe deu um soco pelas costas após o apito final.

O goleiro teria ido cobrar o atacante pela comemoração do gol que ele marcou, que naquele momento dava o empate para o Flamengo na partida. Ao celebrar o gol, o camisa 27 fez o famoso "chororô" como provocação ao Botafogo.

Bruno Henrique comemora seu gol contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em publicação da TNT Sports nas redes sociais sobre a confusão, o jogador fez um comentário e acusou Gatito Fernández de lhe ter dado "um soco pelas costas".

– Tem certeza que o revoltado sou eu? Fui eu quem foi para cima do goleiro adversário? Acho que não, né? Tomei um soco pelas costas de um covarde que veio tirar satisfação comigo e foi aí que começou a discussão. #AISEFOSSEEU

Confira o post do comentário: