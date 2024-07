Brasileirão 2024: no fim do primeiro turno, Flamengo volta a palco de jogo histórico

Paquetá e Vinicius Junior são personagens importantes da última partida do Flamengo no Barradão. (Foto: Divulgação/Flamengo)







Publicada em 24/07/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (24), o Flamengo enfrenta o Vitória em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O clube carioca busca vencer para retomar a briga pelo topo da tabela, já o dono da casa precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento. O encontro dos rubro-negros no Barradão já rendeu duelos memoráveis no passado. Relembre alguns:

Vitória 3 x 3 Flamengo - Brasileirão 2009

Em 2009, o duelo entre os dois rendeu fortes emoções em Salvador. Nos seis jogos anteriores àquele confronto, o Flamengo não tinha sofrido nenhum gol, mas acabou sendo vazado três vezes aquela noite. Apesar disso, o time não perdeu sua invencibilidade. Em uma partida eletrizante, a equipe comandada por Andrade empatou em 3 a 3 com o Vitória no Barradão. Com o resultado, o clube da Gávea deu um importante passo, para uma equipe que viria a ser campeão brasileiro naquele ano.

Foi um jogo emocionante até o último minuto, quando Zé Roberto marcou o gol salvador para os cariocas aos 45 do segundo tempo, deixando os baianos lamentando, pois estavam prestes a garantir os três pontos.

Os gols do Vitória foram marcados por Ramon, Roger e Leandro, e os do Flamengo por Everton, Petkovic e Juan.

Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2017

Em 2017, as equipes se enfrentaram na última rodada do campeonato em partida que à fase de grupos da Libertadores e confirmou o Vitória na Série A. Na época, o Flamengo, comandado pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda, alcançou 56 pontos, garantindo assim a sexta posição na tabela.

Para o Leão, apesar da derrota, o clube de Salvador terminou na 16ª posição com 43 pontos.



O Vitória abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Carlos Eduardo recebeu a bola na área e finalizou rasteiro no canto esquerdo, sem chances para o goleiro César, que se esticou mas não conseguiu fazer a defesa. No segundo tempo, o Flamengo empatou o jogo. Vinicius Junior aplicou um belo drible em Caíque Sá e passou a bola para o meio. Arão dominou e fez o passe para Rafael Vaz, que finalizou com o pé esquerdo. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar no gol.



No último minuto do segundo tempo, Diego cobrou uma falta diretamente para o gol, mas Uillian Correia interceptou a bola com a mão, resultando em um pênalti. O árbitro assinalou a penalidade máxima. Diego chutou no canto oposto ao do goleiro e marcou o gol que garantiu a vitória.

Última vez que Flamengo e Vitória se enfrentaram no Barradão a partida terminou em empate. (Foto: Divulgação)

Vitória 2 x 2 Flamengo - Brasileirão 2018

Por fim, em 2018 o duelo rubro-negro ficou marcardo por erros de arbitragem que acabaram prejudicando os dois times. A expulsão de Everton Ribeiro foi o ponto principal da partida, que acabou empatada. O Flamengo abriu o placar logo aos 16 segundos de jogo. Vinicius Júnior fez o passe decisivo para Lucas Paquetá, que finalizou com a perna esquerda, deixando o goleiro Caíque sem chances.

Dominando o jogo, o Flamengo sofreu o gol de empate em uma jogada polêmica envolvendo a arbitragem. Aos 9 minutos, após um rebote na área rubro-negra, Rhayner chutou em direção ao gol, e a bola atingiu o rosto de Everton Ribeiro. O árbitro Wagner Reway interpretou como toque de mão do jogador do Flamengo, assinalou pênalti e ainda o expulsou. Com um jogador a menos, os cariocas viram Yago empatar de forma controversa aos 12 minutos, convertendo o pênalti.

O Vitória não desistiu e conseguiu o empate após lance decisivo. Denilson marcou o 2 a 2 no placar, após um cruzamento de Rhayner na área, onde o atacante baiano subiu sozinho entre os zagueiros e finalizou no canto esquerdo de Diego Alves. Foi o fim de mais um jogo marcado por polêmicas.