Botafogo-PB muda discurso e vende mando de campo de jogo contra o Flamengo

O Botafogo-PB mudou o discurso e aceitou proposta para vender o mando de campo da partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O confronto no dia 1° de maio será disputado em São Luiz do Maranhão, no Estádio Castelão. Alexandre Gallo, CEO do clube, explicou a decisão e comentou o protesto dos torcedores por conta dos valores altos dos ingressos.

- O jogo será realizado em São Luiz do Maranhão. Causou muita estranheza esse desconforto da torcida, os protestos. Não esperávamos essa discussão. Estávamos sendo assediados por muitas propostas. A gente não pode perder nosso foco. A gente reviu a questão e fazer a mudança seria satisfatória para gente porque vai acelerar muitos investimentos na nossa estrutura física - iniciou Alexandre Gallo.

Alexandre Gallo explica decisão para jogo contra o Flamengo (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

- Era inevitável fazer o jogo aqui, queríamos fazer aqui, mas a torcida não entendeu bem as condições. Queremos também um despenho financeiro bom, e podemos antecipar muita coisa para nosso planejamento de melhorias para o clube. Podemos antecipar muita coisa na questão estrutural. Tentamos fazer a coisa da melhor maneira possível, mas não fomos entendido - completou.

Anteriormente, Alexandre Gallo garantiu aos torcedores do Botafogo-PB que a equipe jogaria no Almeidão para, principalmente, premiá-los.

- Pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é, principalmente, para premiar o nosso torcedor, que está nos abraçando neste momento importante. Tenho certeza de que será uma grande festa - disse Alexandre Gallo, CEO da SAF do clube, durante evento de lançamento dos uniformes da equipe para a temporada 2025.

Na época, a reportagem do Lance! apurou que a diretoria recebeu cinco ofertas para vender o mando de campo. Uma das propostas foi para mandar o jogo para Brasília, no Mané Garrincha.

Posteriormente, segundo o jornalista Venê Casagrande e confirmado pelo Lance!, empresários ofereceram R$ 4 milhões para levar o jogo para São Luís.

