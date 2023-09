O Flamengo saiu do Maracanã vaiado pela torcida depois da derrota para o São Paulo por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo (17). O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, por Calleri, o artilheiro tricolor. Jorge Sampaoli deixa o Flamengo como um bando em campo e fica com nota zero.