O Flamengo está mais distante do título da Copa do Brasil. A derrota por 1 a 0 para o São Paulo na tarde deste domingo (17), pelo primeiro jogo da decisão, rendeu muitas críticas para o planejamento do clube nesta temporada. Dessa maneira, o apresentador Benjamin Back utilizou as redes sociais para destacar o "marasmo" do Rubro-Negro e criticou a escolha da diretoria em demitir o técnico Dorival Júnior.