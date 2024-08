Arrascaeta celebra resultado do Flamengo e dedica classificação a Adílio

Adílio faleceu na última segunda-feira (5) (Foto: Wagner Meier/Lancepress!)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:55 • São Paulo (SP)

Mesmo com a derrota por 1 a 0, o Flamengo eliminou o Palmeiras e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por dois gols de diferença, a equipe comandada por Tite segurou o adversário no Allianz Parque e agora aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Um dos líderes do Rubro-Negro, Arrascaeta dedicou a classificação a Adílio, ídolo histórico do clube que faleceu na última segunda-feira (5).

- A gente sabia que era um jogo muito especial, queríamos a classificação. Mandar um forte abraço para a família. Momento tão difícil para o clube por tudo o que ele (Adílio) representa no Flamengo. É um pequeno carinho com a classificação - disse o meia.

Ex-camisa 8 do Flamengo, Adílio lutava contra um câncer de pâncreas. Internado em um hospital no Rio de Janeiro, ele teve um piora no quadro médico na última semana e não resistiu ao avanço da doença.

O corpo de Adílio foi velado na sede do clube, na tarde da terça-feira (6), com a presença de ex-companheiros como Zico e Andrade, além de dirigentes do clube carioca