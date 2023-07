Autor de um gol e uma assistência, Arrascaeta foi o principal nome do Flamengo na vitória de virada sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1, neste sábado, na Arena Independência. Com o golaço de falta, ainda se tornou o terceiro estrangeiro a atingir a marca de 50 bolas na rede na história do Campeonato Brasileiro.



Antes do uruguaio, apenas dois jogadores nascidos fora do Brasil já haviam atingido esta marca: o sérvio Petkovic, também ídolo do clube da Gávea, e o centroavante peruano Paolo Guerrero, que também atuou pelo time carioca.



Atuando no país desde 2015, quando foi contratado pelo Cruzeiro junto ao Defensor Sporting, do Uruguai, Arrascaeta não demorou para mostrar sua qualidade. Logo em seu segundo ano, o meia terminou a Série A com 9 gols e 10 assistências, sendo o principal garçom da competição.



Seu grande Brasileirão, no entanto, continua sendo o de 2019, vencido pelo Flamengo. Em seu primeiro Brasileiro no Rubro-Negro, o camisa 14 estufou as redes 13 vezes e serviu seus companheiros em 14 oportunidades, sendo um dos principais goleadores do campeonato e, novamente, o líder em assistências.



Sofrendo com alguns problemas físicos ao longo da temporada, Arrascaeta foi titular em apenas oito jogos do Flamengo até agora neste Brasileiro, tendo saído do banco de reservas em outros quatro - inclusive, na vitória sobre o Galo, neste fim de semana. Nesta edição, são três tentos anotados pelo meia e cinco passes para gol.



ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO



1º - Petkovic - sérvio - 83 gols

2º - Guerrero - peruano - 56 gols

3º - Arrascaeta - uruguaio - 50 gols

4º - Aristizábal - colombiano - 48 gols

5º - Cano - argentino - 45 gols