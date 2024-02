- Expectativa muito grande. Desde o primeiro momento em que estava aqui com os companheiros, eu tinha a ansiedade de jogar. Infelizmente pela lesão que eu tinha, não pude jogar. Mas estou bem, venho treinando com o grupo, fisicamente bem. Muito ansioso de estar jogando com a torcida. Me impressionei com a quantidade de pessoas no estádio. Quando eu estava na Roma, havia muita gente na arquibancada, mas depois que saí para jogar no Sassuolo, não tinha tanta gente na torcida.