AO VIVO: acompanhe o julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. No início da semana, a sessão do plenário do tribunal foi adiada após um dos auditores pedir vista do processo. O Lance! estará acompanhando a sessão, que acontece a partir das 15h (de Brasília), em tempo real.

Bruno Henrique, do Flamengo, durante julgamento no STJD (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

VEJA O TEMPO REAL DO JULGAMENTO DE BRUNO HENRIQUE

14h: VOLTA DO JULGAMENTO

Após o adiamento do julgamento, o resultado deve começar a ser resolvido a partir das 15h (de Brasília).