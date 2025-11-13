menu hamburguer
AO VIVO: acompanhe o julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Julgamento acontece nesta quinta-feira

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
Rio de Janeiro (RJ)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
13:58
Bruno Henrique comemora gol no jogo do Flamengo contra o Sport
imagem cameraBH está sendo julgado por manipulação de resultados (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
Bruno Henrique, atacante do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. No início da semana, a sessão do plenário do tribunal foi adiada após um dos auditores pedir vista do processo. O Lance! estará acompanhando a sessão, que acontece a partir das 15h (de Brasília), em tempo real.

continua após a publicidade

Bruno Henrique, do Flamengo, durante julgamento no STJD (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
VEJA O TEMPO REAL DO JULGAMENTO DE BRUNO HENRIQUE

14h: VOLTA DO JULGAMENTO

Após o adiamento do julgamento, o resultado deve começar a ser resolvido a partir das 15h (de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

