O técnico Leonardo Jardim assumiu a responsabilidade pela eliminação do Flamengo para o Estudiantes, nas cobranças de pênaltis, na semifinal da Libertadores. Após o empate no confronto e a decisão na marca da cal, o treinador evitou apontar culpados pelos erros e defendeu os jogadores, mas foi direto sobre a forma como os seus atletas fizeram as cobranças.

Na avaliação do português, o Rubro-Negro conseguiu dominar a partida em termos de posse de bola, mas não teve efetividade suficiente para transformar o controle em oportunidades claras de gol. O técnico reconheceu que a equipe criou pouco:

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— Dominamos o jogo. Tivemos quase 75% de posse de bola, mas, em termos de efetividade, não conseguimos. Criamos duas chances de gol, mas não conseguimos criar mais. O Estudiantes fez uma excelente campanha. Sabíamos que seria um jogo competitivo. Nos pênaltis, as coisas não aconteceram a nosso favor.

Jardim protege jogadores após erros nos pênaltis, mas dá recado

Questionado sobre as cobranças desperdiçadas, o treinador explicou que escolheu atletas experientes, acostumados a assumir a responsabilidade tanto no Flamengo quanto em suas seleções. Jardim também ressaltou que os jogadores queriam converter as penalidades e rejeitou a busca por culpados após a eliminação.

— Coloquei os jogadores mais consagrados, acostumados a bater pênaltis no clube e na seleção. Mas só fala quem está lá dentro. Eles tentaram e, mais do que ninguém, queriam fazer os gols. Não vale a pena apontar o dedo agora. Treinamos duas vezes durante a semana. Agora é fácil apontar o dedo, mas o responsável é sempre o treinador — afirmou.

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Sobre os erros de Paquetá, Bruno Henrique e Jorginho, o português também ressaltou que a execução cabe aos atletas.

— Sinceramente, não é hoje que vou ensinar esses jogadores desse nível a bater pênaltis e como devem bater. Com certeza, eles batem melhor do que nós. Temos que tomar as melhores decisões. Não é o treinador que tem que dizer como cada jogador deve bater — completou.

Opção por Arrascaeta no segundo tempo

O treinador ainda explicou a utilização de Arrascaeta, que vinha de um período de trabalho físico e treinou com o elenco durante a semana, em meio à recuperação da fratura no punho. Segundo Jardim, o uruguaio dificilmente não teria condições de começar a partida, mas sua entrada foi considerada importante diante do cenário encontrado no segundo tempo.

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Com o Flamengo em vantagem numérica, o Estudiantes passou a defender em bloco baixo, situação na qual o técnico considerou que o craque poderia contribuir para encontrar espaços e melhorar a construção ofensiva.

— Ele trabalhou fisicamente e treinou com o grupo nesta semana. Com certeza, dificilmente começaria a partida. Mas, no momento em que tínhamos um jogador a mais e eles estavam em bloco baixo, o Arrascaeta era o melhor jogador para esse tipo de jogo. Ele se colocou à disposição — explicou.

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Jardim reconheceu que o meia não teve uma atuação de destaque, mas ressaltou a tentativa de ajudar a equipe. O comandante também afirmou que, caso o Flamengo estivesse vencendo, o jogador não teria entrado em campo.

Veja outras respostas de Jardim após a eliminação do Flamengo

Escolha por Pedro

"Acreditamos que iríamos ter mais bola e o Pedro é um jogador melhor que o Bruno para o jogo posicional. O Bruno é de mais transição. Na fase de grupos, o Pedro fez o gol da vitória. Todos esses fatores levaram à decisão. Se o BH fosse titular e o Pedro no banco e perdêssemos nos pênaltis, a questão seria o contrário. O Pedro fez um bom jogo."

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Jogadores machucados

"Esse grupo tem demonstrado, ao longo da campanha, soluções. Já tivemos grandes problemas com Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Danilo… e fomos conseguindo dar resposta. O treinador tem que assumir a responsabilidade, porque é o nosso papel. Nunca fugi disso e não vai ser agora."

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