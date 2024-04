ANÁLISE: Flamengo volta a sofrer com adversidades e tem pior atuação do ano contra Atlético-GO

Flamengo jogou mal em vitória sobre o Atlético-GO (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Atlético-GO no Serra Dourada neste domingo (14), mas a atuação da equipe ficou muito abaixo do esperado. Apesar dos três pontos na estreia do Brasileirão, o time comandado por Tite demonstrou muitas dificuldades diante do Dragrão, sobre tudo na criação de jogadas. Um dos fatores que explicam a performance ruim, porém, foi o estado do gramado em Goiânia.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Historicamente tido como um dos melhores campos do Brasil, o Serra Dourada não recebia partidas desdse agosto do ano passado. No entanto, as condições de jogo no estádio estavam longe de ideais para uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Flamengo voltou a sofrer com adversidades e não conseguiu impor seu jogo contra um adversário mais fraco.

Na estreia do Rubro-Negro pela Libertadores, no último dia 2 de abril, a equipe foi até a Colômbia enfrentar o Milionarios na altitude. Mais uma vez, as condições de jogo não eram ideais e o time falhou em conseguir uma boa atuação, mesmo sendo amplamente favorito. Curiosamente, tanto no jogo de Bogotá quanto no de Goiânia, o Flamengo foi vazado quando tinha superioridade numérica e tentava administrar a partida.

Ninguém nega a dificuldades de ambas situações e praticar um bom futebol em condições tão adversas não é tarefa fácil. Contudo, um elenco tão caro, comandado por um treinador tão experiente, deve ser mais forte contra esses fatores. Afinal, o futebol brasileiro e sul-americano exige que, em muitas vezes, você supere não só o adversário, mas obstáculos como gramados ruins e altidudes. Por isso, o Rubro-Negro não pode se dar o luxo de sofrer tanto nessas ocasiões.

Gramado do Serra Dourada foi fator negativo durante Atlético-GO x Flamengo; time carioca teve atuação ruim (Foto: Reprodução / Premiere)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance!Flamengo

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (17), às 21h30, diante do São Paulo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. O time carioca ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, após a vitória na estreia diante do Atlético-GO.