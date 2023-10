Por falar em Tite, a derrota para o Grêmio também passa muito pelas mãos do técnico. As substituições não funcionaram, e a mudança no esquema do time também não. Ao contrário, surtiram efeito contrário e pioraram o Flamengo. Aliado a isso, atuações individuais muito aquém do aceitável não permitiram o Rubro-Negro sair vitorioso e manter o tabu de cinco anos sem perder na Arena.