Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians no sábado (11) deu a Flamengo e Tite dias de maior tranquilidade antes de sequência de jogos decisiva na temporada. Mais que o resultado, a boa atuação da equipe ajuda a dar fôlego ao time em momento-chave da temporada. O Rubro-Negro tem pela frente decisões por Libertadores e Copa do Brasil e clássico contra o Vasco no Brasileirão.



O desempenho coletivo do Fla voltou a ser ponto positivo na partida contra o Timão. A equipe de Tite controlou a posse de bola por praticamente todo o duelo e criou boas chances que poderiam ter gerado ainda mais gols. Além disso, jogadores como Gerson e Cebolinha conseguiram retormar o bom nível de atuação de outrora.

O principal destaque do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, no entanto, foi o jovem Lorran. O meia de 17 anos contribuiu com um gol e uma assistência e mostrou que pode ser o substituto de Arrascaeta que o clube procura há tanto tempo. Quem também teve bom desempenho foi De la Cruz, jogador mais regular do time na temporada.

Desta forma, equipe e Tite - alvos de protestos da torcida nas última semanas - respiram antes de jogos decisivos na temporada. O Flamengo está em terceiro lugar no Grupo G da Libertadores e precisa vencer as duas últimas partidas no Maracanã para se classificar. O Rubro-Negro recebe o Bolívar na quarta-feira (15) e o Millonarios no dia 28.

Além da competição continental, o Fla também terá jogos importantes no Brasilileirão e Copa do Brasil, caso não haja paralização no calendário nacional por contra da tragédia no Rio Grande do Sul. No próximo sábado (18), o Mais Querido enfrentará o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, e visita o Amazonas no dia 22, pela partida de volta da terceira fase do torneio mata-mata.

Jogadores do Flamengo celebram gol contra o Corinthians; time de Tite tem jogos importantes pela frente (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

