O empate com o Vasco não refletiu a superioridade do Flamengo , que merecia vencer o primeiro clássico do ano. Isso porque o Rubro-Negro encurralou e dominou o rival na maior parte do jogo.

O tema foi abordado por Tite após o empate do Flamengo com o Vasco. O técnico rubro-negro elogiou a equipe, que seguiu o planejamento para o clássico.

Dentro do nosso modelo, fomos felizes. Como o Tite disse, a gente conseguiu, dentro do modelo, levar até a intermediária ofensivas. Faltou uma qualidade melhor nas finalizações, nas assistências. Dentro do que planejamos, as coisas aconteceram. Sabíamos que o Vasco tinha a bola aérea e o contra-ataque. Entendo que o time foi intenso, mas não conseguiu transformar, dentro do nosso modelo, em oportunidades de gol

— afirmou Tite após o apito final