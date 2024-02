- No transcurso do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com boa qualidade. No primeiro tempo, faltou um pouco mais de objetividade e finalização. Não com jogadas de bola aérea, mas de jogadas de combinação com o Pedro. No segundo tempo, continuou botando volume, teve as oportunidades, as infiltrações, as finalizações. É um processo de evolução da equipe nesse terço final, na jogada de combinação, do cruzamento e da melhor escolha também.