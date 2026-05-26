Jardim explica escalação de Andrew no lugar de Rossi no Flamengo: 'Decidido'

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim analisou a vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Cusco FC nesta terça-feira (26), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. O resultado encaminha ao Rubro-Negro a melhor campanha da fase de grupos. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador explicou a decisão de escalar o goleiro Andrew ao invés de Rossi.

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— Em relação à utilização do goleiro, já estava decidido antes dos últimos três jogos. Foi algo que decidimos após o jogo contra o Athletico-PR; já tínhamos decidido que quem ia jogar era o Andrew nesta partida. Em relação às mudanças, eu acabei por não fazer muitas mudanças. O seu colega perguntou-me isso no início do jogo: 'Existem muitas mudanças para este jogo?', e eu disse: 'Não, só o Saúl e o Andrew que não estão habituados a jogar esta competição, porque todos os outros jogadores já jogaram duas, três, quatro vezes.' A base desta fase de grupos da Libertadores foi mais ou menos estes jogadores que iniciaram, e com certeza com mais dois ou três daqueles que estavam no banco.

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Ao analisar a vitória do Flamengo sobre o Cusco, o técnico viu a equipe melhor no segundo tempo, com a entrada de titulares.

— Em primeiro lugar, o futebol é um jogo que a gente joga consoante o adversário. Nós criamos algumas situações na primeira parte, não fomos capazes de finalizar, e com certeza tínhamos alguns jogadores importantes no banco. Na segunda parte, com o adversário diminuindo o ritmo, com mais cansaço, e nós colocando alguns jogadores importantes, conseguimos ter outro impacto no jogo — iniciou o português, que seguiu:

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— Numa primeira fase, até à pausa da água, numa estrutura de um avançado, depois da pausa da água, eu troquei para uma estrutura de dois avançados, e jogámos. E aí tivemos ainda mais entrelinhas, mais entre as zonas de finalização, e o adversário já não reagia, o adversário já não passava do meio-campo. Por isso acabamos por ter um domínio, como tivemos também na primeira parte. Tivemos um domínio, mas tivemos uma presença na área muito maior. Que aí tínhamos os laterais, não é, que estavam a subir, tínhamos os pontas, tínhamos a dupla de ataque, o Pedro e o BH, o Gerson a chegar… e aí foi, criámos, mas com mais impacto — continuou Jardim, que concluiu:

— Mas a primeira parte não foi má; na primeira parte nós tivemos o domínio do jogo, nós controlamos, criamos algumas situações em que podíamos ter marcado. Aproveitamos também para dar alguns minutos a alguns jogadores que têm jogado menos, porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos… e não queria que eles fossem para o jogo de sábado sem minutagem.

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Jardim celebrou a campanha na Libertadores, que provavelmente fará do Flamengo o primeiro colocado geral na fase de grupos. Somente os argentinos Independiente Rivadavia, no Grupo C, e Rosario Central, no Grupo H, podem igualar a pontuação do Flamengo, mas levam desvantagem no saldo de gols. Ambos entram em campo nesta quarta-feira (27).

— O que eu recebi foi que a melhor campanha foi em 84, porque ganhou o grupo e ficou como melhor em geral, ainda com dois pontos por jogo. A segunda melhor campanha foi em 2022, acabou por ganhar o grupo, mas não ficou em primeiro geral. E, se os adversários não ganharem por quatro ou cinco amanhã, vamos fazer a melhor campanha no grupo e a melhor campanha geral, talvez a melhor campanha da história do clube. Ainda não há a certeza, vamos esperar pelos resultados — disse Jardim.

*Matéria em atualização

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