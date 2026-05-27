Paquetá relembra jogo com Palmeiras após vitória do Flamengo: 'A gente sabe'

Após o Flamengo encaminhar a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores na vitória contra o Cusco, Paquetá comemorou o resultado e relembrou o jogo contra o Palmeiras. O Rubro-Negro ficou com um jogador a menos e acabou sendo derrotado por 3 a 0. Apesar do placar elástico, o meia valorizou a virada de chave da equipe.

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— Vencer é sempre importante. A gente sabia que hoje a gente atingiria uma marca, a liderança de toda a competição. Não sei como ficaram os outros jogos, mas o fato de a gente decidir os jogos do mata-mata em casa, então isso é uma vantagem. A gente conquistou isso, então muito feliz pela vitória, pelo gol. É uma emoção sempre marcar com essa camiseta. As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem, apesar da derrota (contra o Palmeiras), a gente sabe da dificuldade que foi jogar com o jogador a menos. Mas a gente já virou a chave, já venceu hoje, e agora é descansar. Sábado tem mais um jogo, antes de pensar em Copa. Mesmo estando fora, voltar na torcida para que os companheiros façam um bom jogo e ganhem os três pontos — disse Paquetá.

O jogador agora se despede do Flamengo para se apresentar à Seleção Brasileira na Granja Comary. O Brasil entra em campo no domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã.

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Flamengo vence o Cusco e encaminha melhor campanha da Libertadores

O Flamengo venceu o Cusco FC por 3 a 0 nesta terça-feira (26), no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. Bruno Henrique fez dois, e Paquetá decretou a vitória rubro-negra em cobrança de pênalti.

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Com o resultado, o Mais Querido chega aos 16 pontos e se aproxima de confirmar a melhor campanha da fase de grupos. Somente os argentinos Independiente Rivadavia, no Grupo C, e Rosario Central, no Grupo H, podem igualar a pontuação do Flamengo, mas levam desvantagem no saldo de gols. Ambos entram em campo nesta quarta-feira (27).

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Time do Flamengo comemorando contra o Cusco (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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