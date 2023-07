Ambos os jogadores não atuam desde a partida contra o Fortaleza, no dia 1º de julho. Gabi está na recuperação de uma torção no tornozelo direito e Léo Pereira de dores crônicas no posterior da coxa esquerda. Os dois ainda estão em transição e terão, nesta segunda e terça, sessões de tratamento para poderem ser liberados para a partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil.