O caso de David Luiz foi no mês seguinte, em outubro. Na ocasião, o zagueiro se lesionou na estreia de Tite no Rubro-Negro, contra o Cruzeiro. O jogador saiu em prantos na maca, mas felizmente, não houve fratura. David sofreu entorse no ligamento do tornozelo direito e desfalcou o time por seis jogos.