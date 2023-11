O Palmeiras lidera o Brasileirão com 62 pontos, seguido por Botafogo (60), Grêmio (59), Red Bull Bragantino (59), Atlético-MG (57) e Flamengo (57). O Alvinegro carioca liderava a competição desde a terceira rodada, mas perdeu o posto no último domingo (12) ao empatar com o Massa Bruta.