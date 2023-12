Um dos reforços da temporada 2023, Allan foi um dos jogadores pedidos pelo ex-treinador Jorge Sampaoli, mas por conta da lesão, não conseguiu se firmar e nem participar de decisões importantes do Flamengo no ano, como a final da Copa do Brasil. Ao ser questionado sobre as projeções para 2024, Allan disparou: foco do time deve ser conquistar títulos. Além disso, apontou os erros que devem ser corrigidos para o próximo ano.