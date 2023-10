Novo técnico do Flamengo, Tite não terá problema de adaptação no novo clube. O treinador mora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a poucos minutos do CT Ninho do Urubu, que fica em Vargem Grande - região quase vizinha ao bairro da Barra. A residência do novo comandante rubro-negro está avaliada em R$ 12 milhões.



Nascido no Rio Grande do Sul e com longas passagens pelo Corinthians, Tite instalou residência fixa no Rio de Janeiro em 2016, quando assumiu o comando da Seleção Brasileira. Mesmo após deixar o cargo, no fim de 2022, optou por seguir na cidade. O imóvel onde mora atualmente foi comprado em 2021, pelo valor de R$ 10 milhões.



