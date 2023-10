Flamengo e Tite avançam a passos largos para oficialização do acordo nos próximos dias. O Rubro-Negro superou o maior empecilho na negociação e deverá contar com o treinador já nos compromissos de outubro, após a pausa para Data Fifa. Agora, restam detalhes sobre as minúcias do contrato que terá vigência até o fim de 2024 - quando se encerra o período do mandato de Rodolfo Landim.