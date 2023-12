A chegada de Tite ao Flamengo foi a grande virada de chave nesse 'senso comum' de que 2024 pode - e não apenas deve - ser diferente. A contratação de um técnico com expertise, vitorioso e boa capacidade para unir o futebol e as relações humanas parecem ser o caminho até o pote de ouro que se esconde no final do arco íris. Neste cenário, o que esperar da próxima temporada do Rubro-Negro? O Lance! te explica.