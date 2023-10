- Estamos trabalhando muito, incansavelmente. Temos a convicção que podemos melhorar nosso rendimento e convicção do trabalho que está sendo feito. O clube está imbuído em construir um futuro mais sólido e são etapas. A dor do parto incomoda, mas certamente depois tem as coisas boas. A torcida possa acreditar que o clube está cuidado do passo a passo, depois de tudo que passou no passado recente do clube, a gente possa dar a volta por cima - comentou o técnico.