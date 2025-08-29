Zagueiro é liberado pelos médicos do Cruzeiro e Jardim ganha ‘reforço’

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ganhou “um reforço” para o restante da temporada. O clube informou, nesta sexta-feira (29), que o zagueiro João Marcelo foi liberado pelo Departamento de Saúde e Performance para as atividades normais com os demais companheiros na Toca da Raposa 2. Assim, em breve, o jogador poderá ser aproveitado nos jogos da equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O zagueiro João Marcelo, de 25 anos, sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito no início da temporada, na vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, no Mineirão, em 2 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro – era apenas a quarta partida do jogador em 2025. João Marcelo foi operado dias depois e seguiu longo processo de recuperação até nesta sexta-feira (29). Agora, precisa recuperar totalmente a condição física para voltar aos jogos.

A possibilidade de João Marcelo ser aproveitado ainda nesta temporada fez com que a diretoria do Cruzeiro deixasse de considerar uma prioridade a contratação de um zagueiro nesta janela de transferência, que se encerra na terça-feira (2).

continua após a publicidade

Último jogo de João Marcelo foi em fevereiro, no Campeonato Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Técnico do Cruzeiro conta agora com cinco zagueiros no elenco principal

Leonardo Jardim conta com cinco jogadores para a zaga, a partir de agora: Fabrício Bruno, Villalba, Jonathan Jesus, Gamarra e João Marcelo, além de Bruno Alves, destaque da equipe Sub-20. Como se machucou antes da chegada do técnico português, João Marcelo ainda não jogou sob o comando de Leonardo Jardim.

O zagueiro João Marcelo chegou ao Cruzeiro em 2023, vindo do Porto (POR), e estreou na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, em 27 de agosto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Ao todo, disputou 62 partidas (cinco em 2023, 53 em 2024 e quatro neste ano) com a camisa celeste e ainda não marcou nenhum gol.