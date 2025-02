Zagueiro do Cruzeiro não tem parentesco com Gamarra famoso

O zagueiro paraguaio Mateo Gamarra, contratado pelo Cruzeiro junto ao Athletico-PR por empréstimo, até dezembro, fez questão de ressaltar que não tem qualquer parentesco com o famoso Carlos Gamarra, ex-Corinthians e Internacional. O jogador foi apresentado pelo clube nesta quarta-feira (19), após a primeira atividade com os novos companheiros na Toca da Raposa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

- Não tenho nada a ver com ele. Desde que cheguei ao Brasil, já falamos que não temos a ver, quem me dera se tivesse um primo ou um tio. A trajetória dele foi muito boa, uma carreira longa. Para lembrar dele até agora é porque ele fez muitas coisas certas – elogiou o zagueiro de 24 anos.

Mateo Gamarra foi reservado ao falar sobre suas características em campo:

- Não gosto de falar de minha característica, porque prefiro guardar para mim. Gosto de disputar bolas aéreas. Gosto de sair jogando. Se tem possibilidade de sair, sempre vou. Gosto de sair pelo chão, porque facilita mais para quem está em cima – afirmou.

continua após a publicidade

O zagueiro Carlos Gamarra defendeu Internacional e Corinthians no Brasil (Foto: Djalma Vassão/Lance!)

No primeiro dia com o restante do grupo, Mateo Gamarra foi vítima do tradicional trote para os recém-chegados, com tapas na cabeça num corredor polonês. O paraguaio assimilou bem a recepção:

- Isso ajuda a se adaptar muito rápido, porque, se o vestiário está bem, a gente fica forte para ir para o jogo. O grupo é muito bom e estamos para bater de frente com qualquer time – disse Gamarra.

continua após a publicidade

Gamarra valoriza mais a imagem pessoal do que a profissional

O que surpreendeu na entrevista foi o zagueiro dizer que se preocupa mais com a imagem como pessoa do que como jogador de futebol:

- Deixando de lado o futebol, está o lado humano. Prefiro que as pessoas falem bem de mim, que sou boa gente. A segunda opção é que sou bom jogador, que fui bem ou mal. Prefiro muito mais que falem bem da minha pessoa, que é o que fica para a vida toda – afirmou Mateo Gamarra.

Sobre os planos para sua passagem pelo Cruzeiro, o zagueiro disse que pretende conquistar um título importante, voltar à Seleção Paraguaia e ser contratado em definitivo no fim do ano:

- Vou deixar tudo nos treinamentos e tenho como primeiro objetivo jogar o máximo de jogos possível e conquistar coisas para ter a possibilidade de compra no fim do ano.

➡️Defesa do Cruzeiro tem fraco desempenho no Mineiro

Mateo Gamarra vai usar a camisa 14 e está à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo de volta da semifinal do Mineiro, contra o América, sábado (22), às 16h30, no Independência. Para chegar à final, o Cruzeiro terá de derrotar o Coelho no tempo normal ou nos pênaltis, em caso de empate nos 90 minutos.