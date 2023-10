Nesta quarta-feira (4), torcedores do Cruzeiro organizaram um protesto na frente da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para demonstrar insatisfação com atuação no clássico contra o América-MG. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível identificar membros da Máfia Azul, principal organizada do Cabuloso.