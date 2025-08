Os jogadores do Cruzeiro, depois da folga na segunda-feira (4), reapresentam-se na Toca da Raposa na manhã desta terça-feira (5), quando iniciam a preparação para o jogo contra o CRB, quinta-feira (7), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-direito Fagner, com fratura na fíbula direita, é o único problema do técnico Leonardo Jardim para essa partida.

Agenda do Cruzeiro

Depois do empate por 0 a 0 no Mineirão, no primeiro tempo, o Cruzeiro precisa da vitória para se classificar no tempo normal para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, por qualquer número de gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Semifinal do Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras tem data confirmada

Cruzeiro e Palmeiras disputam vaga na final do Brasileiro Sub-20 em jogo único no dia 15 de agosto, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O mando será da equipe paulista por ter feito melhor campanha na primeira fase. A outra semifinal será entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR.

Um dia na história do Cruzeiro

Atacante Fred marcou 81 gols com a camisa do Cruzeiro (Foto: Fábio Barros/Agência F8/Lancepress!)

Há 21 anos, o atacante Fred estreava com a camisa do Cruzeiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador revelado pelo América entrou no lugar de Wendell e logo marcou seu primeiro gol, aos 36 minutos do segundo tempo. Em duas passagens pela Raposa (2004-2005 e 2018-2019), foram 140 jogos e 81 gols.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

