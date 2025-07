Os jogadores do Cruzeiro fazem, na tarde desta terça-feira (22), na Toca da Raposa, o último treino antes da partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, às 19h30, pela 16ª rodada do Brasileirão. Após a atividade, a delegação viaja para a capital paulista.

Agenda do Cruzeiro

O treinamento desta terça-feira (22) deve definir a participação do volante Lucas Silva no jogo contra o Corinthians. O jogador machucou o joelho esquerdo na goleada sobre o Juventude, domingo (20) e será reavaliado pelos médicos do clube. O goleiro Cássio, que cumpriu suspensão, está de volta para enfrentar o ex-clube.

Veja a programação da equipe feminina do Cruzeiro

A equipe feminina do Cruzeiro, em intertemporada, faz dois amistosos nesta semana, ambos no Rio de Janeiro. Na quarta-feira (23), as Cabulosas enfrentam o Fluminense, às 15h, em Moça Bonita e, no sábado (26), jogam contra o Botafogo, às 9h, no Estádio Nilton Santos. A próxima partida oficial do Cruzeiro será contra o Corinthians, dia 6 de agosto, em Nova Lima, às 19h30, em jogo único pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Equipe feminina faz intertemporada na Toca da Raposa 1 (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste até o fim do turno do Brasileirão: