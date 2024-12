Cruzeiro: promessa João Pedro troca Mirassol por Tombense

O atacante João Pedro decidiu trocar o Mirassol pelo Tombense para o início da temporada 2025. O jogador estava emprestado pelo Cruzeiro ao clube paulista até o fim do Estadual, mas rescindiu seu contrato e foi emprestado novamente pela Raposa para disputar o Campeonato Mineiro e a Série C do Brasileiro em 2025 pela equipe de Tombos (MG).

O atacante de 21 anos chegou ao Mirassol em julho deste ano e teve passagem discreta. Inicialmente, João Pedro foi aproveitado na equipe Sub-23, que disputou o Brasileiro de Aspirantes. Depois, subiu para o time B na Copa Paulista. Na equipe profissional, que conquistou o acesso para a Série A do Brasileiro em 2025, o jogador teve apenas cinco oportunidades, sempre saindo do banco de reservas.

Atacante João Pedro, emprestado pelo Cruzeiro, vai disputar o Mineiro pelo Tombense (Foto: Arquivo Pessoal)

Antes de emprestar João Pedro ao Mirassol, o Cruzeiro renovou seu contrato até o fim de 2026, para evitar que ele assinasse um pré-contrato com outro clube a partir de julho deste ano, já que seu vínculo original terminava neste fim de ano.

João Pedro: início empolgante interrompido por indisciplina

João Pedro, que começou na base do Flamengo – fazia parte do grupo atingido pelo incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que vitimou 10 garotos -, estreou pelo Cruzeiro em dezembro de 2023 e começou esta temporada com moral, ao marcar um golaço na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, na Arena MRV, em 3 de fevereiro.

Mas, após a eliminação na Copa do Brasil, para o Sousa-PB, João Pedro teve sua presença numa festa regada a bebidas alcoólicas divulgada nas redes sociais e foi punido pela diretoria, com afastamento das atividades na Toca da Raposa, juntamente com o atacante Fernando. O jovem se desculpou, foi reintegrado ao grupo em abril e passou a ter oportunidades com o técnico Fernando Seabra até ser emprestado ao Mirassol. Ao todo, João Pedro disputou 12 partidas com a camisa celeste e marcou dois gols.