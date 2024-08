Saiba como são os números do Cruzeiro em Cariacica

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (5), pela 21ª rodada do Brasileirão. Ao contrário das últimas rodadas, o jogo desta noite será disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Veja o retrospecto da Raposa no local!

Raposa no Kleber Andrade

Na história, o Cruzeiro já jogou cinco vezes no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A última partida ocorreu no ano passado, quando enfrentou o Democrata SL pelo Campeonato Mineiro. O retrospecto do Cabuloso no estádio é positivo. Nos cinco jogos disputados, quatro como visitante, a Raposa obteve três vitórias, um empate e uma derrota.

Rio Branco-ES 1 x 5 Cruzeiro - Brasileirão 1984

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro - Brasileirão 1995

Rio Branco-ES 1 x 5 Cruzeiro - Amistoso 2016

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2016

Cruzeiro 1 x 1 Democrata SL - Mineiro 2023

Por que o jogo não será no Mineirão?

Na gestão Ronaldo, o Cruzeiro vendeu seu mando de campo contra o Fortaleza para ser disputado em outro estado. Pedro Lourenço tentou transferir a partida para Belo Horizonte, mas a diretoria do Fortaleza não aceitou a mudança devido à logística já definida com antecedência para a viagem do time.

Essa situação ilustra as dificuldades logísticas e de planejamento enfrentadas por clubes de futebol quando alterações de local de jogo são propostas em cima da hora, especialmente quando a preparação já está em andamento.

Estatísticas de Cruzeiro x Fortaleza

Cruzeiro e Fortaleza já se enfrentaram em 16 oportunidades, com oito vitórias da Raposa, cinco empates e três vitórias do Fortaleza. No último encontro entre os dois, no Brasileirão desta temporada, empate por 1 a 1 no Castelão.

Fernando Moreno/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FORTALEZA

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de julho de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano;

🖥️ VAR: Rodrigo Sá (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Zé Welison, Pochettino (Moisés); Pikachu, Breno Lopes e Lucero.