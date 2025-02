Em busca de fazer bonito em 2025, o Cruzeiro apresentou nove reforços em janeiro. Uma das contratações para o setor ofensivo, o atacante Marquinhos, trazido junto ao Arsenal, da Inglaterra, balançou as redes pela primeira vez na noite desta quinta-feira (30), na goleada sobre o Itabirito por 4 a 1. A partida, disputada no Estádio Independência, foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

- Estou muito feliz em fazer meu primeiro gol pelo Cruzeiro e mais feliz ainda pela vitória da equipe. Nosso elenco tem muita qualidade reunida e estou contente em poder contribuir não só com luta, mas com gols. Estávamos precisando voltar a vencer e isso é o mais importante - declarou Marquinhos.

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Cruzeiro chegou a 7 pontos e ocupa a liderança do Grupo C da competição, que também conta com Aymorés, Villa Nova e Pouso Alegre.

- É o início de um trabalho. A equipe está se entrosando. É um processo natural, mas que sabemos que precisa de vitórias para se confirmar. Sinto que 2025 será o nosso ano e estamos trabalhando forte para isso - disse o camisa 17, que aproveitou para lembrar de Fernando Diniz, ex-treinador da equipe, que pediu sua contratação.

- Fizemos uma ótima preparação lá nos Estados Unidos. Agradeço muito ao professor (Fernando) Diniz pelos momentos que tivemos na pré-temporada e desejo sorte nos próximos desafios na carreira dele - afirmou o ponta de 21 anos, que foi titular em três dos quatro jogos disputados no Estadual. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, no domingo (02), às 18h30, no Mineirão.

