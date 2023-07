Artilheiro do Cruzeiro na temporada, o atacante Bruno Rodrigues tem uma proposta milionária para jogar no Al Taawoun, da Arábia Saudita. No entanto, o clube celeste já sinalizou ao Tombense, dono da maior parte dos direitos econômicos do atleta, que deseja a permanência do jogador, mas ainda existe uma possibilidade de saída.