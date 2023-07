O Mineirão não recebe uma partida oficial desde o dia 08 de julho, quando foi palco da vitória do Corinthians diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo no Gigante da Pampulha também será do Galo, que enfrenta o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no dia 02 de agosto.