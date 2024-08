Matheus Pereira lamenta derrota em Cariacica: ‘No Mineirão seria outra coisa’

Matheus Pereira, nome do Cruzeiro no Brasileirão. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 11:06 • Belo Horizonte (MG)

Após a derrota do Cruzeiro para o Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (5), em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro, restaram as lamentações. O meia Matheus Pereira estava bastante chateado com a queda por 2 a 1 para o Leão.

-O gramado não ajudou muito, não dá para pegar isso como desculpa. O campo estava ruim para os dois times. Infelizmente, se tivesse um gramado melhor, se fosse no Mineirão, o jogo seria outro. Somos muito técnicos, nosso time não é de dar balão. Nós tentamos, nos esforçamos, mas não deu - salientou.

A partida foi disputada em Cariacica por causa da antiga diretoria da SAF do Cruzeiro. Ainda na época de Ronaldo Fenômeno, quatro jogos foram vendidos. A atual direção tentou mudar, mas os contratos já estavam amarrados.

-Jogo difícil, a gente sabia que eles eram fortes no contra-ataque, a transição deles era boa. Eles fizeram dois gols em jogadas difíceis de falar sobre elas. No primeiro tempo estivemos bem, no segundo eles se fecharam mais, aí ficou mais difícil para jogar. O campo não ajudava muito, claro que não é desculpa - destacou.

O Cruzeiro agora se prepara para o clássico contra o Atlético-MG, no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.